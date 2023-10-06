Пожарных Карелии вызывали на ДТП, где жестко столкнулись два автомобиля

Пожарные ликвидировали последствия ДТП в Пряжинском районе.

О дорожной аварии рассказали в отряде противопожарной службы Пряжинского района.

ДТП произошло в пятницу, 6 октября, в 11.46, на 454 километре дороги «Сортавала». Там столкнулись два автомобиля.

Для ликвидации дорожно-транспортного происшествия привлекался личный состав ПЧ-48 поселка Пряжа - 4 человека, а также бригада скорой помощи - 2 человека.

Пожарные осмотрели место ДТП и отключили аккумулятор.

Погибших в дорожной аварии нет, травмы получили 2 человека.