Пожарный из Карелии Иван Ушаков погиб в ходе СВО

Бывшие коллеги рассказали о погибшем бойце из Прионежья.

В Прионежском районе Карелии похоронили Ивана Ушакова, который погиб во время спецоперации. Ему было 42 года. Об этом сообщили в Госкомитет Карелии по безопасности.

— Скорбим вместе с семьей и боевыми товарищами. Со стороны Госкомитета окажем всяческую поддержку семье погибшего бойца. Вечная память человеку, ставшему примером несгибаемой воли, — говорится в сообщении.

Иван почти 20 лет проработал в пожарной охране поселка Мелиоративный. Он начинал пожарным, затем стал водителем и дослужился до начальника караула. За смелость и профессионализм его наградили знаком «За отвагу на пожаре» и медалью «Маршал Василий Чуйков».

В апреле 2025 года Иван отправился на СВО. Сначала он служил водителем спецтранспорта, затем его перевели в штурмовой отряд.

Как мы писали ранее, с Иваном Ушаковым простились вчера, 6 ноября.