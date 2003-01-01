Пожарный из Карелии покорил две вершины Кавказа

Начальник службы пожаротушения МЧС Карелии Евгений Маренин совершил восхождения на две высочайшие вершины Кавказа — Казбек и Эльбрус. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Сначала Евгений Маренин с женой и друзьями поехал в Северную Осетию, где они самостоятельно поднялись на гору Казбек, высота которой составляет 5033 метра. Для этого они получили разрешение пограничного управления и зарегистрировали группу в МЧС Северной Осетии. Затем по дороге домой группа заехала в Кабардино-Балкарию и покорила Эльбрус, его высота еще больше — 5642 метра По словам Маренина, Казбек более сложен для восхождения, чем Эльбрус.

— Как по мне, Казбек интереснее, технически подъём более сложный и по времени всё это длится намного дольше. Эльбрус — скорее коммерческая туристическая точка. Казбек менее доступный, людей там в разы меньше. На Эльбрусе одна сплошная вереница очереди на подъём. Туда идут сотни, все-таки высшая точка России и Европы. Из наблюдений — очень много иностранцев, особенно из Индии, — поделился пожарный.

Он добавил, что оба восхождения подарили незабываемые впечатления и прекрасные виды Кавказского хребта. На вершинах Маренин развернул флаги МЧС России и Республики Карелия.

В рюкзаках альпинистов было до 40 кг снаряжения: палатки, спальники, теплая одежда, веревки, карабины и продукты. Для приготовления пищи использовали газовые горелки и сублимированные продукты.

Сотрудник МЧС подчеркнул важность правильной подготовки к восхождениям. Необходимо иметь специальное снаряжение, проводить акклиматизацию и соблюдать технику безопасности. Он стал свидетелем несчастного случая на Эльбрусе, когда человек сорвался из-за отсутствия нужного оборудования.

— Прямо при нас с «Косой полки» на Эльбрусе сорвался человек. Если бы это произошло метров на 20 раньше — не выжил бы, разбившись о камни и торчащие из-под снега скалы. Он проскользил метров 200 вниз по склону, получил повреждения. При этом у него не было ледоруба, по перилам шёл, не пристегнув карабин, не было обвязки. Это с одной стороны элементарные средства, но люди пренебрегают ими и рискуют, по меньшей мере, своим здоровьем, а иногда и жизнью, — рассказал Евгений Маренин.

Он признался, что во время восхождения переосмыслил многие жизненные ценности и получил мощную эмоциональную перезагрузку. Теперь он планирует новые горные походы, в том числе на Алтай.