Пожарный из Кеми погиб в зоне СВО

Водитель пожарного автомобиля ПЧ-24 отряда ГКУ РК «ОПС по Кемскому району» Александр Беляков погиб в зоне проведения специальной военной операции.

О смерти своего товарища сообщают пожарные из Кемского отряда. Александр Павлович пришел в наши ряды 27 мая 2021 года и за короткий срок успел зарекомендовать себя как ответственный, исполнительный и преданный своему делу сотрудник.

Он всегда был готов прийти на помощь, отличался доброжелательностью и пользовался заслуженным уважением в коллективе. Его решение отправиться для выполнения задач в зону СВО, считают товарищи, свидетельствует о его мужестве, силе духа и истинном патриотизме.

— Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Александра Павловича. Он навсегда останется в нашей памяти. Скорбим вместе с вами, — говорится в сообщении.