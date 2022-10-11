Пожарный пункт открылся в деревне Карелии (ВИДЕО)

В деревне Гавриловка Олонецкого района открылся стационарный пожарный пункт.

Как сообщили в паблике пожарных-спасателей Олонецкого района, в Видлицком сельском поселении в деревне Гавриловка (Симоннаволок) реализован проект ТОС «Пожарная безопасность — вопрос общий».

В рамках проекта открыт стационарный пожарный пункт, а также закуплено пожарно-техническое вооружение.

«Стационарный пожарный пункт для отдалённых населённых пунктов важный вклад в противопожарную охрану деревни. Благодарим жителей Гавриловки и председателя ТОС Ковалевич Галину Викторовну за активную жизненную позицию», — отметили пожарные-спасатели.