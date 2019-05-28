Пожарный водоем в Петрозаводске отремонтировали за 130 тысяч рублей

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Подрядная организация завершила ремонт пожарного водоема, расположенного вблизи дома 9Б по ул. Бородинской, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Финансирование работ велось по программе "Безопасный Петрозаводск" и составило 130 тысяч рублей.
"В ближайшее время наши специалисты завершат проверку состояния всех пожарных водоемов, расположенных на территории города", – отметил начальник управления по делам ГО и ЧС Игорь Виноградов.
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