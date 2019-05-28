Пожарный водоем в Петрозаводске отремонтировали за 130 тысяч рублей

Подрядная организация завершила ремонт пожарного водоема, расположенного вблизи дома 9Б по ул. Бородинской, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Финансирование работ велось по программе "Безопасный Петрозаводск" и составило 130 тысяч рублей.

"В ближайшее время наши специалисты завершат проверку состояния всех пожарных водоемов, расположенных на территории города", – отметил начальник управления по делам ГО и ЧС Игорь Виноградов.