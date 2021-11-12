Пожарным-добровольцам из поселка Карелии за хорошую работу подарили спецодежду

МЧС Карелии отметило подарками добровольную пожарную команду в Олонецком районе.

Как сообщается в пабликеотряда пожарных-спасателей Олонецкого района, добровольная пожарная команда ОАО Племсовхоз «Мегрега» заняла 3 место по итогам работы за 2021 год в Карелии.

«От Главного управления МЧС России по Республике Карелия добровольцам была вручена Почетная грамота и четыре пожарных рукава, от Олонецкого Отряда противопожарной службы были подарены 3 комплекта боевой одежды», — сообщается в паблике.