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Пожарным-добровольцам из поселка Карелии за хорошую работу подарили спецодежду

Новости. Общество
11:15, 21 Декабря 2021
фото: © ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району»

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МЧС Карелии отметило подарками добровольную пожарную команду в Олонецком районе.

Как сообщается в пабликеотряда пожарных-спасателей Олонецкого района, добровольная пожарная команда ОАО Племсовхоз «Мегрега» заняла 3 место по итогам работы за 2021 год в Карелии.

«От Главного управления МЧС России по Республике Карелия добровольцам была вручена Почетная грамота и четыре пожарных рукава, от Олонецкого Отряда противопожарной службы были подарены 3 комплекта боевой одежды», — сообщается в паблике.

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Комментарии

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Сашка и леха
2021-12-21 12:39:32
Для фрау эмми это как кость в горле. Они жес галей считают себя хозяевами района.
Гость
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