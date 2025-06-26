Пожароопасную ситуацию в Муезерском районе контролирует Прокуратура Карелии

По факту лесного пожара в Муезерском районе началась прокурорская проверка.
Лесной пожар действует в 10 км от поселка Волома. Площадь горения составляет 125 га.
— В ходе проверки будет дана оценка исполнению уполномоченными органами и должностными лицами требований пожарной безопасности и законодательства о предупреждении чрезвычайных ситуаций, — рассказали в ведомстве.
По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Напомним, на территории Муезерского района введен режим чрезвычайной ситуации в лесах.
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