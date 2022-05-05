Пожароопасный сезон в Карелии официально начался с опозданием — первый лесной пожар уже был

Министерство природных ресурсов и экологии Карелии установило начало пожароопасного сезона в лесах с 5 мая.
Это следует из приказа и. о. министра Алексея Щепина, подписанного 26 апреля.
С 5 мая официально начался пожароопасный сезон в южных и центральных районах Карелии, а для северных районов установлена дата 20 мая.
Однако первый лесной пожар произошел уже 30 апреля в Лахденпохском районе. Площадь, пройденная огнем, составила 1,5 гектара. Предполагаемой причиной Минприроды назвало брошенный в лесу непотушенный окурок.
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