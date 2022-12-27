Пожары за год унесли жизни 42 человек в Карелии

В Карелии в 2022 году произошло 1412 пожаров, что на 12% меньше, чем в 2021 году.

Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24. Карелия» руководитель госкомитете по безопасности и жизнедеятельности населения Олег Поляков.

По его словам, в результате пожаров погибли 42 человека, 53 травмированы.

«Это тоже большие цифры для республики… Если взять статистику, нас это не радует, хотя и показатели получше. Все упирается в меры безопасности, отношение людей к вопросам безопасности», — добавил Поляков.