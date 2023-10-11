Пожилая автоледи отправила в больницу водителя встречной машины

Водитель встречного авто получил травмы, его увезли в больницу с места аварии.

О дорожной аварии сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.



ДТП произошло в четверг, 12 октября, в 21.30, около дома № 30 по улице Шотмана. Там 78-летняя женщина за рулем автомобиля Volkswagen выехала на полосу встречного движения, где ее машина столкнулась с автомобилем Kia - он ехал во встречном направлении прямо.

В результате дорожной аварии 36-летний водитель автомобиля Kia получил травмы и был госпитализирован с места ДТП.

Обстоятельства ДТП выясняются.