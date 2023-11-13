Пожилая чета из Карелии, желая помочь в поиске афериста, отдала мошенникам 600 тысяч заемных рублей

Телефонные мошенники по известной схеме обманули семейную пару из Питкяранты.

В полицию Питкярантского района поступило заявление о мошенничестве. У 74-летней горожанки и её 75-летнего супруга обманным путем похитили 600 тысяч рублей.

Пенсионерка рассказала полицейским, что несколько дней назад ей позвонили якобы из банка и сообщили, что на её имя кто-то оформил три кредита. Потом к разговору подключились «сотрудники службы безопасности» и «полицейские», которые просили посодействовать в поимке злоумышленника. Чтобы его вычислить, жительницу Питкяранты убедили добраться до Сортавалы и оформить на себя долговые обязательства. Муж отвез её в Сортавалу.

Пенсионерка оформила кредит на 200 тысяч рублей и перевела на счёт, который ей продиктовали телефонные собеседники. Спустя время аферисты убедили женщину взять кредит на такую же сумму, но уже в другом банке.

После этого мошенники переключились на супруга женщины, который якобы тоже оказался жертвой преступников. Теми же методами убеждения аферисты отправили мужчину за кредитом в банк. В итоге взволнованные пенсионеры решили рассказать о произошедшем родственникам. Те сразу распознали обман.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. По заявлению о мошенничестве проводится проверка, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.