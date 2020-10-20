Пожилая пациентка инфекционной больницы Петрозаводска скончалась от пневмонии

Начиная с 1 апреля в Карелии от внебольничной пневмонии умерли уже 84 человека, сообщили в оперштабе республики.

За сутки в Карелии 22 человека госпитализированы с внебольничной и один человек умер.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1594 пациента, 84 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За последние 24 часа в Карелии зарегистрирована одна смерть от внебольничной пневмонии: скончалась 91-летняя женщина с тяжелой сопутствующей патологией сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, тест на COVID -19 отрицательный.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.