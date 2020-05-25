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Пожилая петрозаводчанка лишилась сбережений после общения с "подругой"

Новости. Криминал
14:29, 26 Мая 2020
фото: © Артем Геодакян/ТАСС
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В полицию 24 мая с заявлением о мошенничестве обратилась пожилая горожанка, сообщили в МВД Карелии.

Петрозаводчанка зарегистрирована в популярной социальной сети. Ей пришло сообщение от "знакомой". Та уверяла, что в связи с нынешней ситуацией с коронавирусом, пенсионерам положены выплаты. 

Доверчивая пенсионерка сообщила "подруге" необходимые данные и лишилась более 80 тысяч рублей.

Оказалось, что аккаунт был взломан.

Проводится проверка.

Полиция Карелии напоминает, что для злоумышленников не составляет труда взламывать аккаунты пользователей, особенно, если те не подключают двойную аутентификацию, используют простые пароли и меняют их не часто.

Ранее встревоженная "атакой хакеров" пенсионерка из Карелии лишились более 800 тысяч рублей.

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