Пожилая петрозаводчанка осталась без денег из-за ошибки в номере

Мужчина украл с карты пенсионерки более 12 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

Пожилая петрозаводчанка обнаружила, что с ее банковского счета пропали деньги.



Сотрудники полиции установили обстоятельства происшествия и подозреваемого. Житель одного из поселков Карелии недавно приобрел новую сим-карту. Вскоре он обнаружил, что к его новому телефонному номеру подключена услуга удаленного информирования о состоянии чужого банковского счета.



По версии следствия, молодой человек бесконтактным способом незаконно перевел на счет супруги 8 тысяч рублей, а затем пополнил баланс собственного мобильного телефона на сумму в 4,5 тысячи рублей. Как выяснили оперативники, ранее при привязке счета петрозаводской пенсионерки к телефонному номеру произошла ошибка.

Возбуждено уголовное дело. Его фигуранту – 20-летнему жителю Сортавальского района – максимально грозит лишение свободы на срок до шести лет.