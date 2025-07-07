Пожилая петрозаводчанка потерялась после выписки из больницы

В Петрозаводске разыскивают пожилую женщину, которая выписалась из больницы, но домой не пришла.

Волонтеры отряда «Доброспас» разыскивают жительницу Петрозаводска Марию Захарову 1948 года рождения.

— 21 июля в районе 16:40 она ушла из приемного покоя БСМП на ул. Кирова, 40, но дома она не появилась, — говорится в сообщении.

У женщины признаки деменции, она может не помнить, где живет и кто ее родные. Приметы: рост 155-160 см, худощавого телосложения. Была одета в голубую кофточку.

Последний раз попала на городские камеры 21 июля в 22:07 в районе Ключевой на перекрестке Репникова/Антонова.

Всех, кто имеет какую-либо информацию, просят позвонить по номеру +7 921 528 11 11.