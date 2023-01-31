Пожилая женщина погибла на пожаре в Приладожье Карелии (ФОТО)

Трагедия произошла в Сортавальском районе Карелии.

В четверг, 9 февраля, в поселке Хелюля загорелся двухквартирный жилой дом.



Пожарные расчеты прибыли вовремя, рассказали в паблике «Администрация Сортавальского поселения».



На пепелище огнеборцы обнаружили тело пожилой женщины. Обстоятельства пожара выясняются.



По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправного электроприбора, говорится в сообщении паблика.











