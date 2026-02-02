Пожилая женщина погибла под колесами автомобиля в Петрозаводске

Смертельное ДТП произошло на улице Сортавальской в столице Карелии.
Сегодня, 3 февраля, около 19:20 возле дома № 19 по улице Сортавальской в Петрозаводске произошло смертельное ДТП, сообщили в МВД по Карелии.
— Женщина 1940 г. р. пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода, поскользнулась. Упав на дорогу, она ударилась головой. После чего на пешехода совершила наезд женщина-водитель 1963 г. р. на автомобиле Toyota Land Cruiser, — рассказали в ведомстве.
В результате аварии пострадавшая скончалась.
На место дорожного инцидента прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее мы писали, что при столкновении двух иномарок на трассе «Кола» в Ленинградской области погибли два жителя Карелии. Семилетний мальчик, находившийся с ними в одном автомобиле, получил травмы и в крайне тяжелом состоянии был госпитализирован в Лодейнопольскую межрайонную больницу.
Согласно последним данным, ребенка перевели из реанимации в травмотологическое отделение Детской клинической больницы Ленинградской области, его жизни ничего не угрожает.