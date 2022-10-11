Пожилая женщина попала под колеса автомобиля в райцентре Карелии

В Лахденпохье пенсионерку госпитализировали после ДТП на пешеходном переходе, сообщили в ГИБДД Карелии.

Во вторник, 22 ноября, в 8.55 в Лахденпохье на улице Ленина, в районе дома №21, произошел наезд на пешехода.

По предварительным данным, 49-летний водитель автомобиля Nissan Qashqai совершил наезд на 64-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пенсионерка с травмами госпитализирована.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП.