Пожилая женщина попала под колеса автомобиля в райцентре Карелии

В Лахденпохье пенсионерку госпитализировали после ДТП на пешеходном переходе, сообщили в ГИБДД Карелии.
Во вторник, 22 ноября, в 8.55 в Лахденпохье на улице Ленина, в районе дома №21, произошел наезд на пешехода.
По предварительным данным, 49-летний водитель автомобиля Nissan Qashqai совершил наезд на 64-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пенсионерка с травмами госпитализирована.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание