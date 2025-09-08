РЕКЛАМА
Пожилая женщина пропала на юге Карелии
Сегодня 06:40 Общество
В Питкярантском округе ищут ушедшую из интерната женщину.

фото: «Питкяранта. ДПСО «Длинный Берег»

Вечером 7 сентября, около 17 часов, из интерната, расположенного в деревне Ряймяля Питкярантского округа Карелии, ушла пожилая женщина. Об этом сообщили в паблике «Питкяранта. ДПСО «Длинный Берег».

— Уважаемые жители города, соседи. Нам срочно требуется ваша помощь! Случилась беда, — написали в паблике. — Мы ищем, мы стараемся, но без вашей помощи на этот раз никак. Если вы проезжали мимо в это время и позже, запись с вашего видеорегистратора может сильно помочь в поиске. Без вас Луиза Валиевна не сможет найти дорогу домой. Ночи уже холодные и тёмные. Давайте вместе вернём женщину в тепло и уют? 

В отряде попросили местных жителей оглянуться вокруг, выглянуть в окно, на лестничную площадку, потому что женщина могла зайти в подъезд в поисках тепла, а также, по возможности, прислать записи с регистраторов.

— Если увидете потерянную и блуждающую бабулю- звоните срочно! +79216264281 или 112. Мы очень надеемся на вашу помощь!

