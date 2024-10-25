Пожилая женщина пропала в окрестностях Петрозаводска

В Прионежском районе разыскивают 85-летнюю пенсионерку с возможной потерей памяти.

О розыске 85-летней пенсионерки сообщили в паблике карельского отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

Анастасия Федоровна Б. пропала 3 ноября из СНТ "Садовод севера" в поселк Шуя Прионежского района.

Приметы пропавшей: рост 150 см, плотного телосложения, темно-русые с проседью волосы, карие глаза. Предположительно была одета в серую куртку. В отряде уточнили, что у женщины возможна потеря памяти.

С любой информацией о пенсионерке поисковики попросили звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.