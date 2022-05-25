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Пожилая жительница Карелии бросилась спасать сына, но вовремя позвонила родственникам

Новости. Криминал
14:38, 25 Мая 2022
фото: © Andy Dean Photography / shutterstock

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Мошенники почти заставили 85-летнюю жительницу Медвежьегорского района расстаться с деньгами, но потерпели неудачу, сообщили в МВД Карелии.

Жительнице одного из сел в Медвежьегорском районе позвонил неизвестный. Представившись полицейским, он рассказал 85-летней женщине, что ее сын на автомобиле сбил пешехода. У пострадавшего тяжелые травмы, и пенсионерке, чтобы избежать уголовной ответственности для сына, необходимо срочно заплатить за лечение полтора миллиона рублей.

Женщина быстро собрала 1 миллион 200 тысяч рублей. Собеседник потребовал перевести эти деньги в банкомате на определенный счет, но оказалось, что сделать это можно только в Петрозаводске. Звонивший сообщил, что решит проблему с транспортом, и велел ждать машину.

Воспользовавшись свободной минутой, женщина связалась с родственниками, которые переубедили ее отдавать деньги неизвестным. Вскоре ей позвонил сын — с ним, разумеется, все было в порядке, он никого не сбивал.

По факту покушения на мошенничество было возбуждено уголовное дело.

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