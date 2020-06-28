Пожилая жительница Карелии скончалась от пневмонии

Начиная с 1 апреля в Карелии зарегистрировано 62 смерти пациентов с диагнозом "внебольничная пневмония", сообщили в оперштабе.

За минувшие сутки 4 человека госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии. Зарегистрирован 1 летальный исход. Умерла 82-летняя женщина сопутствующей сердечно-сосудистой патологией, тест на COVID -19 отрицательный.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 744 пациента, 62 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.