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Пожилая жительница Карелии скончалась от пневмонии

Новости. Общество
08:45, 29 Июня 2020
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Валерий Матыцин
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Начиная с 1 апреля в Карелии зарегистрировано 62 смерти пациентов с диагнозом "внебольничная пневмония", сообщили в оперштабе.

За минувшие сутки 4 человека госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии. Зарегистрирован 1 летальный исход. Умерла 82-летняя женщина сопутствующей сердечно-сосудистой патологией, тест на COVID -19 отрицательный.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 744 пациента, 62 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

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