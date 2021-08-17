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Пожилая жительница Карелии втайне оплачивала покупки чужой картой и оказалась в суде

Новости. Криминал
07:15, 18 Августа 2021
фото: © shutterstock

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В Пряже пожилая женщина пользовалась случайно оказавшейся у нее чужой банковской картой, сообщили на сайте местного суда.

В Пряжинском районе осуждена местная жительница, неоднократно совершавшая покупки с помощью чужой банковской карты.

Как было установлено при рассмотрении дела, карту жительнице Пряжи случайно передали работники магазина. Пожилая женщина обратила внимание, что карта принадлежит не ей, но никому ничего не сказала, а начала использовать карту для оплаты покупок.

Женщина несколько раз пользовалась картой в магазинах, пока счет не заблокировали. Общий ущерб составил более пяти с половиной тысяч рублей, осужденная вернула его в полном объеме.

Пряжинский районный суд назначил пожилой женщине наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком также один год.

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