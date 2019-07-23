Пожилая жительница Петрозаводска отдала мошеннику полмиллиона рублей

При продаже товара в сети Интернет пожилая петрозаводчанка лишилась более 500 тысяч рублей, сообщает МВД Карелии.

Пожилая жительница Петрозаводска с помощью родственницы разместила в Сети объявление о продаже оборудования для инвалидов. Женщине написал мужчина из другого региона. Он рассказал, что ходунки и коляска крайне необходимы его бабушке, и попросил продиктовать номер банковской карты, чтобы перевести оплату. Вскоре мужчина перезвонил и сказал, что каким-то неведомым образом все сбережения пенсионерки оказались на его банковской карте. После этого петрозаводчанка получила указание – идти к банкомату якобы для исправления недоразумения.

Женщина пришла в банк, позвонила покупателю и стала выполнять диктуемые им действия. Он называл суммы, которые пожилая женщина снимала со счета, и пополняла ими незнакомые ей номера мобильных телефонов. В результате она лишилась 508 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту сотрудниками УМВД России по Петрозаводску проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.