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Пожилая жительница Петрозаводска прогнала неизвестного, пришедшего за миллионами ее соседки

Новости. Криминал
14:58, 15 Ноября 2021
фото: ©lizagubernii.ru

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По звонку неизвестных 88-летняя петрозаводчанка собрала почти 2 миллиона рублей и приготовилась передать их курьеру — преступление остановила ее соседка, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 70-летней горожанки. Она сообщила, что мошенники пытались обмануть ее знакомую.

Как выяснилось, пенсионерка ухаживает за возрастной жительницей дома и часто заходит ее проведать. Накануне она принесла ей продукты и заметила, что та очень встревожена. Оказалось, что 88-летней женщине позвонили якобы из банка и сообщили, что ее сбережения находятся под угрозой. Чтобы их обезопасить, было необходимо передать всю наличность на хранение в банк.

Хозяйка успела собрать 1 миллион 800 тысяч рублей и ждала, когда за  деньгами приедет курьер. Узнав о произошедшем, соседка прогнала позвонившего в дверь незнакомца, а затем вызвала полицию. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.

Еще одной жертвой обмана оказалась 30-летняя жительница Медвежьегорска. Попытавшись заказать в интернете торт, она оформила заказ и ввела реквизиты в присланной для оплаты ссылке, лишившись в итоге 40 тысяч рублей. По заявлению потерпевшей также проводится проверка.

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Комментарии

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