Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
14:53, 27 Июня 2018

Пожилого немецкого туриста эвакуировали с острова Кижи после приступа

По теме

ВИДЕО: Мотоциклист врезался в Toyota в Петрозаводске
27.06.18 08:48
ВИДЕО: Две иномарки столкнулись на перекрестке в Петрозаводске
27.06.18 08:41
ВИДЕО: Audi протаранил припаркованные автомобили во дворе Сегежи
26.06.18 14:00
Все новости
Загрузка...

В Карелии спасатели помогли эвакуировать с острова Кижи пожилого жителя Германии, который внезапно почувствовал себя плохо, сообщает ГУМЧС по Карелии.

В среду утром в МЧС поступила информация, что на острове Кижи одному их туристов стало плохо. 78—летний гражданин Германии прибыл с экскурсией на теплоходе.

К месту происшествия был направлен фельдшер пожарно-спасательной части № 14 по охране острова. Было принято решение о транспортировке пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение в посёлок Великая губа, расположенного в 20 км от острова Кижи.

В 10.40 пострадавший в сопровождении сотрудников части был доставлен на берег и передан медицинским работникам. Далее мужчина был перевезён в Медвежьегорскую районную больницу, где ему была оказана необходимая помощь.

В это же время руководство фирмы, в которой турист был застрахован, направило автомобиль для его транспортировки в лечебное учреждение города Санкт-Петербург.

По теме

ВИДЕО: Мотоциклист врезался в Toyota в Петрозаводске
27.06.18 08:48
ВИДЕО: Две иномарки столкнулись на перекрестке в Петрозаводске
27.06.18 08:41
ВИДЕО: Audi протаранил припаркованные автомобили во дворе Сегежи
26.06.18 14:00
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.06.2018, 13:30
Увидеть Кивач и умереть
23.06.2018, 14:50
В Карелии накануне выпускного погиб одиннадцатиклассник
24.06.2018, 14:33
Трагедия на водопаде Кивач: "Они все прибежали, когда мой муж уже утонул"
20.06.2018, 00:01
В Петрозаводске женщина выбросилась из окна, пока ее кузен уродовал тело родной матери
21.06.2018, 13:45
Что на самом деле произошло в день трагедии на водопаде "Кивач"
21.06.2018, 14:14
ФОТО: У Республиканской больницы в Петрозаводске обнаружена бомба

Аналитика

Сегодня 15:25
Обществоведение
Поиск – это память: зачем работают карельские поисковики?
Участники фонда "Эстафета поколений" ведут работы на месте захоронения времен войны вместе со специальным батальоном министерства обороны.
Пять вопросов о птицах в городе
Сегодня 14:40
Почему у нас отбирают пенсии 13
25.06.2018 15:50
"Работал в Москве" - "просил денег" 4
25.06.2018 10:45
Из Петрозаводска в град Петра: как купить квартиру в северной столице с умом
22.06.2018 10:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 16:01
Частная жизнь
Благодатная свадьба
Жители села Деревянное Алексей Иванович и Валентина Ивановна Никифоровы отметили 70-летие совместной жизни.  Частыми такие события не бывают: дожить до такого возраста, да еще и вместе с супругом считается божьей благодатью. Сейчас юбиляры находятся в Госпитале для ветеранов войн.  Поздравить их с такой значимой датой пришли глава района Вадим Сухарев, сотрудники Прионежского ЗАГСа, родственники.
"Больнее всего тем, кто не успевает перестроиться" 3
26.06.2018 10:23
"Без воды и не туды, и не сюды" 1
21.06.2018 12:13
"Так вышло, мы любим Россию" 8
19.06.2018 09:58
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
22.06.2018 14:46
все фото и видео

Опрос

Примите ли вы участие в митингах против повышения пенсионного возраста?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»