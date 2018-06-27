Пожилого немецкого туриста эвакуировали с острова Кижи после приступа

В Карелии спасатели помогли эвакуировать с острова Кижи пожилого жителя Германии, который внезапно почувствовал себя плохо, сообщает ГУМЧС по Карелии.

В среду утром в МЧС поступила информация, что на острове Кижи одному их туристов стало плохо. 78—летний гражданин Германии прибыл с экскурсией на теплоходе.

К месту происшествия был направлен фельдшер пожарно-спасательной части № 14 по охране острова. Было принято решение о транспортировке пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение в посёлок Великая губа, расположенного в 20 км от острова Кижи.

В 10.40 пострадавший в сопровождении сотрудников части был доставлен на берег и передан медицинским работникам. Далее мужчина был перевезён в Медвежьегорскую районную больницу, где ему была оказана необходимая помощь.

В это же время руководство фирмы, в которой турист был застрахован, направило автомобиль для его транспортировки в лечебное учреждение города Санкт-Петербург.