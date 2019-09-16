Пожилого петрозаводчанина с переломами госпитализировали после ДТП

В воскресенье, 15 сентября, водитель в утомленном состоянии съехал в кювет, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Пряжинском районе на подъезде к каръеру (Чевжавара) в 10.50 63-летний водитель (петрозаводчанин) автомобиля Mitsubishi Pajero в утомленном состоянии не справился с управлением и съехал в кювет.



Пострадавшего с ушибами и переломами доставили в БСМП.

По факту ДТП проводится проверка.



ГИБДД Карелии