Пожилой человек погиб на пожаре в Приладожье Карелии

В Лахденпохском районе произошел пожар в жилом доме, где на пепелище было найдено тело мужчины, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшее воскресенье, 5 февраля, в 13.52 произошел пожар в жилом одноэтажном частном деревянном доме.

На место происшествия выехали 6 пожарных и с помощью двух автоцистерн потушили огонь за 29 минут.

В результате пожара дом сгорел, а на пепелище было обнаружено тело мужчины.

По словам очевидцев, погибший был преклонного возраста.

Причины пожара устанавливаются, обстоятельства гибели мужчины выясняются.