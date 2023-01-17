Пожилой человек погиб на пожаре в Приладожье Карелии

В Лахденпохском районе произошел пожар в жилом доме, где на пепелище было найдено тело мужчины, сообщили в МЧС Карелии.
В минувшее воскресенье, 5 февраля, в 13.52 произошел пожар в жилом одноэтажном частном деревянном доме.
На место происшествия выехали 6 пожарных и с помощью двух автоцистерн потушили огонь за 29 минут.
В результате пожара дом сгорел, а на пепелище было обнаружено тело мужчины.
По словам очевидцев, погибший был преклонного возраста.
Причины пожара устанавливаются, обстоятельства гибели мужчины выясняются.
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