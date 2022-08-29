Пожилой грибник не вышел в назначенное время из леса в Карелии (ФОТО)

Спасательная операция по поиску грибника прошла в Кондопожском районе 6 сентября.

Как сообщили в паблике Государственного комитета Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, поисково-спасательный отряд Медвежьегорска во вторник, 6 сентября, выезжал на поиски пропавшего грибника. О пропаже мужчины 1956 года рождения сообщила его супруга. Семейная пара собирала грибы в трех километрах от деревни Еркоева Новинка в Кондопожском районе, но к назначенному времени мужчина из леса не вышел.

Спасатели и волонтеры из «ЛизаАлерт» прочесали лес в поисках мужчины, и вечером, в районе 18 часов, нашли пропавшего грибника. Медицинская помощь ему не потребовалась. Мужчине помогли вернуться домой.

Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения напоминает жителям и гостям республики о необходимости соблюдения правил поведения в лесу. Единый номер телефона для приема экстренных вызовов — 112.