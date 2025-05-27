Пожилой мотоциклист пострадал на трассе возле Петрозаводска

Водитель иномарки не пропустил мотоциклист, ехавшего по главной дороге в Прионежском районе.

В Госавтоинспекции Карелии сообщили об аварии, произошедшей 1 июня приблизительно в 12:30 в поселке Шуя Прионежского района.

По предварительным данным ГАИ, автомобиль Audi под управлением 34-летнего водителя, выезжая со второстепенной дороги, ведущей от трассы «Кола» в сторону улицы Советская, на перекрестке столкнулся с мотоциклом BAJAJ, который ехал по главной дороге.

В результате аварии травмы получил 66-летний мотоциклист, мужчина был госпитализирован.