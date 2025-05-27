здоровье работа экология
реклама на сайте
Переехать в престижный жилой дом «Аристократ» в центре Петрозаводска можно по системе «трейд-ин»
27.05.2025 15:35
В мэрии назвали сроки ремонта пешеходного моста на Кургане
26.05.2025 16:10

Пожилой мотоциклист пострадал на трассе возле Петрозаводска

Новости. Дорожная хроника
14:40, 02 Июня 2025
фото: Госавтоинспекция Карелии

Новости партнеров

Водитель иномарки не пропустил мотоциклист, ехавшего по главной дороге в Прионежском районе.

В Госавтоинспекции Карелии сообщили об аварии, произошедшей 1 июня приблизительно в 12:30 в поселке Шуя Прионежского района.

По предварительным данным ГАИ, автомобиль Audi под управлением 34-летнего водителя, выезжая со второстепенной дороги, ведущей от трассы «Кола» в сторону улицы Советская, на перекрестке столкнулся с мотоциклом BAJAJ, который ехал по главной дороге.

В результате аварии травмы получил 66-летний мотоциклист, мужчина был госпитализирован.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.05.2025, 20:20
Обвиняемый в получении взяток экс-глава Госкомимущества Карелии Сергей Максимов уходит на СВО
30.05.2025, 10:40
«Игра престолов» лишь триггер. Житель карельского поселка превратил свой дом в логово драконов
29.05.2025, 19:40
Неожиданного гостя запечатлела фотоловушка в Калевальском нацпарке
27.05.2025, 10:20
Сергей Жуков отметил день рождения в Карелии
28.05.2025, 16:50
9-летний петрозаводчанин попал в реанимацию после укуса клеща
27.05.2025, 20:00
В районе кладбища в Вилге пройдут археологические раскопки

Аналитика

Сегодня 07:30
Тема недели
Рыбное место: Совфед поддержит Карелию в развитии аквакультуры и туризма
В Петрозаводске прошло выездное заседание профильного комитета Совета Федерации, где обсудили вопросы правового регулирования и перспективы развития товарного рыбоводства.
Онежский лосось: есть ли шанс вывести из Красной книги
31.05.2025 09:00
Упорный Каменный ручей. Природный парк Петрозаводска может получить шанс на новую жизнь
30.05.2025 16:55
Реклама в региональных медиа: почему это эффективно
29.05.2025 11:52
Голосование за будущее: жители Петрозаводска выбирают, какие территории станут комфортнее
29.05.2025 11:17
Вся аналитика

Чтиво

30.05.2025 10:40
Частная жизнь
«Игра престолов» лишь триггер. Житель карельского поселка превратил свой дом в логово драконов
Житель поселка Новая Вилга рассказал «Столице на Онего», как и зачем украсил свой участок драконами, рыцарями, львами и горгонами.
«Столбы дыма понеслись на дворы на Голиковке». Как Петрозаводск дважды чуть не сгорел
22.05.2025 21:15
В 19 веке в Петрозаводске было 11 мостов
17.05.2025 12:00
архив чтиво

Медиа

Республиканский фестиваль по фитнес-аэробике «Пусть всегда будет солнце»
01.06.2025 16:45
все фото и видео
© 2003—2025 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение