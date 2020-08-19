Пожилой мужчина дотронулся до борщевика и умер

Мужчина скончался в московской больнице от ожогов, полученных предположительно при контакте с борщевиком.

Как сообщил "МК", в больнице имени Кончаловского скончался 92-летний мужчина, получивший сильные ожоги рук и ног.

Предварительный анализ показал, что ожоги имели растительное происхождение, скорее всего, были получены от борщевика.

Пенсионер почти месяц находился в больнице, однако спасти его не удалось.

Борщевик по-прежнему остается актуальной проблемой для многих областей центра России, напоминает издание. Несмотря на выделение средств на борьбу с ним, опасное растение по-прежнему заполоняет поля и дачи. Ожоги от борщевика могут нанести серьезный вред здоровью.