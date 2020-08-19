Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В БСМП Петрозаводска умерла женщина, которую пытались спасти сотрудники МЧС (ФОТО) 3
Сегодня 16:29
Появились разъяснения о штрафах за незаконные багажники и фаркопы на автомобилях 1
Сегодня 08:54
Число заболевших COVID-19 в Карелии за сутки увеличилось на 30 человек 3
Сегодня 08:56
Бесплатное питание школьников для Карелии будет платным 27
Сегодня 07:50
Глава Карелии вновь разрешил массовые мероприятия 5
Сегодня 06:50

Пожилой мужчина дотронулся до борщевика и умер

Новости. Общество
19:10, 19 Августа 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

Мужчина скончался в московской больнице от ожогов, полученных предположительно при контакте с борщевиком.

Как сообщил "МК", в больнице имени Кончаловского скончался 92-летний мужчина, получивший сильные ожоги рук и ног.

Предварительный анализ показал, что ожоги имели растительное происхождение, скорее всего, были получены от борщевика.

Пенсионер почти месяц находился в больнице, однако спасти его не удалось.

Борщевик по-прежнему остается актуальной проблемой для многих областей центра России, напоминает издание. Несмотря на выделение средств на борьбу с ним, опасное растение по-прежнему заполоняет поля и дачи. Ожоги от борщевика могут нанести серьезный вред здоровью.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2020-08-19 20:15:45
Шоб умереть от борщевика, надо покрыть себя овощным пюре из борщевика и лечь поспать в солярии. Как-то так. Просто прикаснуться боюсь будет недостаточно :)
Хотя кто знает, может это суперядреный ГМО-борщевик-убийца из космоса :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.08.2020, 15:02
ГИБДД Петрозаводска ищет водителя внедорожника, проложившего свой путь через перекресток (ВИДЕО)
13.08.2020, 14:24
Пропавшего 10 дней назад рыбака на озере в Карелии нашли мертвым без лица
14.08.2020, 18:59
Мастер по ремонту обуви насиловал детей в подвале дома в Петрозаводске
15.08.2020, 12:51
Карельский гинеколог назвал распространенные проблемы женского здоровья
12.08.2020, 07:15
Солист группы "Руки вверх" ушел с семьей в леса Карелии (ФОТО)
14.08.2020, 16:07
Гинеколог Олег Погодин: "Женщина не должна терпеть боль"

Аналитика

Сегодня 11:28
Капитал
Теплотрасса с сюрпризом 2
Как частные инвесторы вложили миллионы в теплоснабжение районного центра в Карелии и что из этого получилось.
Бесплатное питание школьников для Карелии будет платным 1
18.08.2020 16:41
Комиссия Минкультуры России не приняла реставрацию Преображенской церкви 2
18.08.2020 09:33
Гинеколог Олег Погодин: "Женщина не должна терпеть боль"
14.08.2020 16:07
Карелию ждет жаркая политическая осень 4
13.08.2020 16:19
Вся аналитика

Чтиво

17.08.2020 10:40
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
"Кемска волость" как товарный знак 2
11.08.2020 15:50
Александр Баркар: "Есть возраст, в котором мы зависаем"
10.08.2020 09:52
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»