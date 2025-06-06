Пожилой мужчина на велосипеде пропал на востоке Карелии

Поисковики разместили ориентировку на пожилого велосипедиста, который пропал на границе Пудожского района Карелии и Вологодской области.
О пропаже 79-летнего Бориса Ивановича Г. сообщили в паблике карельского отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».
Мужчина может находиться в Пудожском районе Карелии или в Вытегорское районе Вологодской области.
Рост мужчины — 167 см, худощавого телосложения. Волосы седые, глаза карие. Пропавший передвигался на черно-синем велосипеде, с собой был серый рюкзак.
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