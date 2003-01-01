Пожилой мужчина погиб при пожаре в Кондопожской больнице

Минувшей ночью в Кондопожской ЦРБ произошел крупный пожар.

Сегодня, 26 января, в 01:59 в Кондопожской районной больнице произошел пожар во взрослом инфекционном отделении. Ликвидировать пламя спасателям удалось лишь в 02:29, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков в своем телеграм-канале.

— На момент пожара в отделении находились восемь пациентов, они переведены в основное здание. К сожалению, один человек погиб: одинокий пожилой мужчина, который оформлялся для перевода в психоневрологический интернат, — рассказал он.

На втором этаже медучреждения находится детское отделение, никто из малышей не пострадал. Одну женщину с ребенком врачи перевели в основной корпус, еще двух детей отпустили домой вместе с матерью.

Персонал отделения не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают причины происшествия и его возможный ущерб. Глава карельского Минздрава выехал на место трагедии.

— Выражаю глубокие соболезнования близким, — написал он.

