Пожилой мужчина потерялся в лесу в Пряжинском районе

84-летнему мужчине потребовалась помощь, чтобы выйти из леса.

Инцидент произошел в минувшую пятницу, 26 сентября. Мужчина 1941 года рождения ушел в лес за грибами вблизи деревни Рубчойла Пряжинского района и пропал.

В 20:00 петрозаводский поисково-спасательный отряд в составе 3 человек выезжал на поиск мужчины. В результате совместных с полицией поисков он был найден и доставлен домой.

Медицинская помощь не потребовалась.

