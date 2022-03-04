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Пожилой мужчина с рыжей бородой пропал в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
15:36, 05 Марта 2022
фото: © МВД Карелии

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Полиция просит помочь в розыске пожилого человека, пропавшего 4 марта в карельской столице.

В паблике «Поиск людей в Карелии. ПСО „ДОБРОСПАС“» появилась информация о розыске жителя Петрозаводска. Полицейские разыскивают Павла Федоровича С., 1957 года рождения, который вчера, 4 марта, около 9.00 ушел из дома по адресу: Петрозаводск, улица Державина, 27. Местонахождение мужчины до сих пор неизвестно.

На вид пропавшему около 60 лет, рост около 175 см, худощавого телосложения, волосы светло-русого цвета, борода рыжего цвета с сединой.

Одет он был в куртку черного цвета с красными и синими полосками, черные спортивные штаны, черные полуботинки и шапку темного цвета. Ходил мужчина с палкой.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать по телефонам: 88142-73 92 40, 8953 549 69 78 или 02.

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