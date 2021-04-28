Пожилой мужчина скончался от пневмонии в Карелии

Всего за год в Карелии от пневмонии умерли 136 человека, сообщили в оперштабе республики.

За сутки в республике 19 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией, один пациент умер — скончался 74-летний мужчина с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы, тест на COVID-19 отрицательный.

Начиная с первого апреля минувшего года с внебольничной пневмонией госпитализированы 5842 пациентов, 136 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19, сообщили в оперштабе.