Пожилая женщина упала при резком торможении автобуса в Петрозаводске

ДТП произошло 11 ноября на проспекте Александра Невского, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 11.44 на пр. Александра Невского в районе д. 65 28-летний водитель маршрутного автобуса резко затормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом, в результате чего в салоне упал 81-летняя женщина.



Пенсионерке назначено амбулаторное лечение.

Ранее пенсионерка пострадала при столкновении троллейбуса с иномаркой в Петрозаводске.