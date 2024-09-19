Пожилой мужчина в Карелии зарезал сожительницу, а после раскаялся

В прокуратуре сообщили об заключении по делу об убийстве в Прионежском районе.

В прокуратуре Прионежского района утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве.

Как было установлено, 64-летний обвиняемый в июне 2024 года пил алкоголь с сожительницей на своей квартире. Началась ссора, и в пылу ее схватил нож и дважды ударил женщину в живот.

Поняв, что наделал, мужчина попытался оказать ей помощь, но в итоге пострадавшая умерла в больнице.

Обвиняемый полностью признал вину и активно способствовал расследованию. Уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.