Пожилой охранник не смог остановить вора в Карелии

В полицию Беломорского района поступило два заявления о хищении товара из магазинов, сообщили в МВД Карелии.

Места преступлений находятся на одной улице, между событиями прошло менее суток.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 28-летнего беломорчанина. Мужчина рассказал полицейским, что в первом случае похитил две бутылки вина и продавцу сказал "Спасибо".



На следующий день он пришел в другую торговую точку и без оплаты вынес портвейн, водку и колбасу. Пожилой охранник не смог его остановить. Похищенное он употребил.

Уголовные дела возбуждены.

Ранее житель Петрозаводска дважды за день "обчистил" один и тот же гипермаркет.