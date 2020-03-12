Пожилой петрозаводчанин ушел из дома и не вернулся

Местонахождение пенсионера неизвестно с 7 марта, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками полиции разыскивается 70-летний Павел К., местонахождение которого неизвестно с утра 7 марта.

Рост мужчины 175-180 см, волосы седые короткие, худощавого телосложения.

Был одет в темно-синюю болоньевую куртку, спортивные черные брюки, обут в черные зимние ботинки, имел вязаную черную шапку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать значимые сведения по номерам телефонов: +7-921-224-10-63, +7-981-402-06-14.

Ранее пропавшую петрозаводчанку нашли на другом континенте.