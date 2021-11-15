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18.12.2021 18:32

Пожилой водитель грузовика выехал на «встречку», совершая опасный обгон

Новости. Общество
14:20, 19 Декабря 2021
фото: © Госавтоинспекция Карелии

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Автоинспекторы Карелии остановили на трассе в Кондопожском районе нарушившего правила 63-летнего водителя, сообщили в ГИБДД Карелии.

Инспекторы ДПС зафиксировали нарушение в Кондопожском районе, где 63- летний водитель грузовика «Freightliner» совершил опасный обгон с выездом на полосу встречного движения на участке, где это запрещено дорожным знаком.

Водителю грозит административный штраф в размере 5 тысяч рублей и лишение прав от 4 до 6 месяцев.

С начала года на дорогах республики было зафиксировано 29 аварий, связанных с выездом на встречную полосу, в которых 10 человек погибли, а 49 были травмированы.

Ранее сотрудники ГИБДД отстранили от управления автомобилем в районах Карелии очередных водителей без прав.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бюджет
2021-12-19 16:32:48
Дык нарисовали одни сплошняки. Дороги нормальные делать надо, а не людей гробить.
Hoвый
2021-12-19 14:33:33
А потому что работать некому - все в творческих терзаниях.
Гость
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