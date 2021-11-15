Пожилой водитель грузовика выехал на «встречку», совершая опасный обгон

Автоинспекторы Карелии остановили на трассе в Кондопожском районе нарушившего правила 63-летнего водителя, сообщили в ГИБДД Карелии.

Инспекторы ДПС зафиксировали нарушение в Кондопожском районе, где 63- летний водитель грузовика «Freightliner» совершил опасный обгон с выездом на полосу встречного движения на участке, где это запрещено дорожным знаком.

Водителю грозит административный штраф в размере 5 тысяч рублей и лишение прав от 4 до 6 месяцев.

С начала года на дорогах республики было зафиксировано 29 аварий, связанных с выездом на встречную полосу, в которых 10 человек погибли, а 49 были травмированы.

Ранее сотрудники ГИБДД отстранили от управления автомобилем в районах Карелии очередных водителей без прав.