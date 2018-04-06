08:53, 06 Апреля 2018
Пожилой водитель на иномарке вылетел в кювет после столкновения с автомобилем на трассе в Карелии
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В Прионежском районе столкнулись два автомобиля, один человек пострадал, сообщает УГИБДД по Карелии.
По информации ведомства, в четверг в Прионежском районе в 16.20 на 436-м км трассы Санкт-Петербург – Мурманск 70-летний водитель Nissan Almera врезался в двигавшийся в попутном направлении ВАЗ-2115, после чего иномарка вылетела в кювет.
В ДТП водитель Nissan получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение.
По факту ДТП проводится проверка.
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