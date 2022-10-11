Пожилой водитель на внедорожнике сбил женщину в Петрозаводске (ФОТО)

Еще один пешеход был сбит в столице Карелии 31 октября.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, авария с участием пешехода произошла 31 октября в 18.45.

На Ключевском шоссе, в районе остановки «Щербакова» 62-летний водитель Volkswagen Amarok сбил пешехода — 51-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина получила травмы и была госпитализирована. Обстоятельства аварии выясняются.