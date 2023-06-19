Пожилой водитель погиб на юге Карелии (ВИДЕО)

Отечественный внедорожник перевернулся в Лахденпохском районе.
Смертельная авария произошла сегодня, 20 июня, в 8.35 утра на 216 километре автодороги А — 121 «Сортавала» в Лахденпохском районе.
По предварительным данным, Chevrolet Niva под управлением 71-летнего водителя вылетел с дороги в кювет и перевернулся. Пожилой водитель погиб. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, вечером 19 июня в Петрозаводске в жесткой аварии травмы получил пожилой водитель иномарки.
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