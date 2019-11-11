09:04, 11 Ноября 2019
Пожилой водитель сбил подростка на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)
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На Лесном проспекте 70-летний водитель не заметил пешехода и совершил ДТП с пострадавшими, сообщается в ЕДДС Петрозаводска.
В минувшее воскресенье, 10 ноября, в 22.11 на Лесном проспекте 70-летний водитель автомобиля "ВАЗ-21134" сбил 16-летнего подростка, который с собакой переходил дорогу по пешеходному переходу.
От удара подростка отбросило на несколько метров вперед, собака сорвалась с поводка и убежала.
В результате ДТП пострадал пешеход. Ему назначено амбулаторное лечение.
Ранее сообщалось, что в момент ДТП подросток был с собакой, которая после сорвалась с поводка и убежала. Хозяева просят помочь найти щенка.
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