Пожилой водитель сбил подростка на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)

На Лесном проспекте 70-летний водитель не заметил пешехода и совершил ДТП с пострадавшими, сообщается в ЕДДС Петрозаводска.

В минувшее воскресенье, 10 ноября, в 22.11 на Лесном проспекте 70-летний водитель автомобиля "ВАЗ-21134" сбил 16-летнего подростка, который с собакой переходил дорогу по пешеходному переходу.

От удара подростка отбросило на несколько метров вперед, собака сорвалась с поводка и убежала.

В результате ДТП пострадал пешеход. Ему назначено амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что в момент ДТП подросток был с собакой, которая после сорвалась с поводка и убежала. Хозяева просят помочь найти щенка.