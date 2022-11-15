Пожилой водитель в Карелии получил травмы, не заметив припаркованное авто

ДТП произошло днем 29 ноября в городе Кондопога, сообщили в ГИБДД Карелии.

Во вторник, 29 ноября, в 16.27 у дома №1 по Петрозаводскому шоссе в Кондопоге произошла дорожная авария.



По предварительной информации Госавтоинспекции Карелии, 68-летний водитель автомобиля Skoda Felicia врезался в стоящий автомобиль Mitsubishi.



Мужчина травмирован. По факту ДТП проводится проверка.