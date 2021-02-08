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Пожилой водитель в районе Карелии устроил ДТП, где пострадали три человека

Новости. Происшествия
10:25, 09 Февраля 2021
фото: © Марина Лысцева/ТАСС, архив
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В Кондопоге при столкновении двух отечественных авто травмы получили три человека, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший понедельник, 8 февраля, в 19.00 на улице Советов в Кондопоге водитель автомобиля "ВАЗ-21113" при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении автомобилю "ВАЗ-21093", допустив столкновение.

В результате ДТП пострадали 3 человека - 78-летний водитель "ВАЗ-21113", его 44-летняя пассажирка и 21-летний водитель "девятки". Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

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