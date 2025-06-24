Пожилой житель Петрозаводска пропал в лесу

Мужчина вышел за грибами в лес в районе деревни Лососинное и пропал.

Николай Антонович Яценко, житель Петрозаводска, сегодня днём вышел в лес за грибами из СНТ «Онежец» в районе деревни Лососинное Прионежского района, и до сих пор не вернулся. Об этом сообщили в паблике карельского отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

Одет 89-летний петрозаводчанин был в серый дождевик, зелёную куртку, голубые джинсы, резиновые сапоги, темно-серуб шапку. Рост 170 см, худой, черные с проседью волосы, серые глаза. С собой был рюкзак.

Любую информацию поисковики попросили сообщать по телефонам 8-800-700-54-52 или 112. Также уточнили, что нужна помощь добровольцев.