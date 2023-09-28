Реклама

День открытых дверей пройдет в новом районе Петрозаводска «TALOJARVI. Город у воды»
28.09.2023 14:12
Участника СВО из Сортавалы ждут ключи от новой квартиры
Сегодня 06:40
Россиянам рассказали об уголовном наказании за сбор грибов
28.09.2023 22:00

Пожилые люди смогут ездить бесплатно в троллейбусах и автобусах Петрозаводска

Новости. Общество
16:02, 29 Сентября 2023
фото: © мэрия Петрозаводска

Новости партнеров

Проезд для пожилых людей станет бесплатным 1 октября.

В День пожилого человека, 1 октября, жители Петрозаводска от 60 лет и старше смогут бесплатно ездить на городских троллейбусах и автобусах №№ 5, 14 и 29. 

Также к акции, приуроченной ко Дню пожилого человека, присоединились маршруты № 3 и 25. Проехать бесплатно на них смогут граждане старше 70 лет.

В автобусах № 9 и № 26 цену на билет для жителей от 60 лет снизят до 20 рублей при оплате наличными.

Льготой можно будет воспользоваться при предъявлении подтверждающих документов. Их необходимо показать кондуктору, контролеру или водителю.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.09.2023, 16:45
Магнитные бури обрушатся на планету нынешней осенью
25.09.2023, 16:58
Стаи бродячих собак бегут из России в Финляндию
27.09.2023, 14:26
В Карелии ищут мужчин в хорошей физической форме
24.09.2023, 09:17
Экс-мэр Петрозаводска Любарский вернется домой в ноябре
24.09.2023, 10:30
Жители маленькой деревни в Карелии собрали 11 пакетов вещей для многодетных
24.09.2023, 14:30
Глава Минздрава Карелии рассказал, какие орехи спасут от бессонницы

Чтиво

25.09.2023 08:56
Без политики
Как жители Петрозаводска могут сэкономить этой осенью с помощью СБП
Делимся с вами способом получить 3% кешбэка за повседневные траты.
«Веруны»
25.09.2023 08:30
Все тайны «Кофе со сливками»
25.09.2023 07:15
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске отпраздновали первоклассный День знаний
21.09.2023 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.