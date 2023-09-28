Пожилые люди смогут ездить бесплатно в троллейбусах и автобусах Петрозаводска

Проезд для пожилых людей станет бесплатным 1 октября.

В День пожилого человека, 1 октября, жители Петрозаводска от 60 лет и старше смогут бесплатно ездить на городских троллейбусах и автобусах №№ 5, 14 и 29.



Также к акции, приуроченной ко Дню пожилого человека, присоединились маршруты № 3 и 25. Проехать бесплатно на них смогут граждане старше 70 лет.



В автобусах № 9 и № 26 цену на билет для жителей от 60 лет снизят до 20 рублей при оплате наличными.



Льготой можно будет воспользоваться при предъявлении подтверждающих документов. Их необходимо показать кондуктору, контролеру или водителю.